Экс-участница группы "Тату" выложила видео с повзрослевшей дочкой

Экс-участница группы "Тату" выложила видео с повзрослевшей дочкой
Юлия Волкова. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда 2000-х выглядит почти как ровесница девушки, заявили светские хроникеры

Юлия Волкова поделилась с подписчиками редкими кадрами с дочерью Викторией. Участница некогда очень популярной группы "Тату" выложила видеоролик с девушкой на своей страничке в Инстаграм.

Мама с дочкой снялись по время поездки в большом лифте с зеркальными стенами. Юлия одета в кожаную куртку поверх черного свитера, а Виктория нарядилась в огненно-красную блузку. Родственницы решили сделать похожие прически – волосы обеих собраны в аккуратные хвосты, а уши украшают скромные сережки-гвоздики.

Явные различия можно увидеть только в выборе косметики – Виктория отдала предпочтение натуральным оттенкам, а Юлия сделала яркий вечерний макияж. Бывшей солистке группы "Тату" нужно отдать должное – 35-летняя звезда больше похожа на подружку или сестренку своей 16-летней дочери. Прекрасной формой Волковой восхитились авторы телеграм-канала Dark Cosmo.


Кстати, исполнительница хита "Мне нужна она" часто рассказывает о своей наследнице в интервью. Юлия считает Вику своей гордостью и подарком с небес. На выложенном ролике тоже видно, как они близки и дружны.

Недавно Юлия Волкова дала интервью, в котором рассказала о борьбе с онкологией.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

николай Сёмин
Ответить
....господи, страшные какие, только сзади....
1
новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей