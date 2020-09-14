Звезда 2000-х выглядит почти как ровесница девушки, заявили светские хроникеры

Юлия Волкова поделилась с подписчиками редкими кадрами с дочерью Викторией. Участница некогда очень популярной группы "Тату" выложила видеоролик с девушкой на своей страничке в Инстаграм.

Мама с дочкой снялись по время поездки в большом лифте с зеркальными стенами. Юлия одета в кожаную куртку поверх черного свитера, а Виктория нарядилась в огненно-красную блузку. Родственницы решили сделать похожие прически – волосы обеих собраны в аккуратные хвосты, а уши украшают скромные сережки-гвоздики.

Явные различия можно увидеть только в выборе косметики – Виктория отдала предпочтение натуральным оттенкам, а Юлия сделала яркий вечерний макияж. Бывшей солистке группы "Тату" нужно отдать должное – 35-летняя звезда больше похожа на подружку или сестренку своей 16-летней дочери. Прекрасной формой Волковой восхитились авторы телеграм-канала Dark Cosmo.

Кстати, исполнительница хита "Мне нужна она" часто рассказывает о своей наследнице в интервью. Юлия считает Вику своей гордостью и подарком с небес. На выложенном ролике тоже видно, как они близки и дружны.

Недавно Юлия Волкова дала интервью, в котором рассказала о борьбе с онкологией.