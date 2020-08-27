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Экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова дала интервью, в котором рассказала о своей страшной болезни – раке. Изначально у нее не было никаких подозрений на онкологию, а пойти к врачам ее заставило необычное предзнаменование.
Певица рассказывает, что ей приснился кошмар, в котором она заболела – это и стало поводом сдать анализы. Врачи провели обследование и обнаружили подозрительное новообразование. Дальнейшие анализы подтвердили, что у нее злокачественная опухоль.
Случай произошел с ней в 2012 году. Певица смогла излечиться от рака щетовидной железы, но после начались проблемы с голосом. Долгое время она говорила в основном шепотом, пока не поехала в Корею на операцию по восстановлению голосового нерва.
Чуть позже рак дал рецидив. Для артистки это стало настоящим шоком.
"Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов", – рассказала она в интервью Premier.
Певица отметила, что ей ничего не оставалось, кроме как держаться ради своих детей. Сейчас, по результатам обследования, певица здорова. Ей удалось дважды одолеть рак.
Артистка живет полной жизнью и не унывает. Некоторое время назад в Сети появлялось видео, как она развлекается с полуголым ковбоем.
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