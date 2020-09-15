Чехова рассказала о семейной трагедии

Чехова рассказала о семейной трагедии
Анфиса Чехова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая о многом жалеет до сих пор

Анфиса Чехова опубликовала в соцсетях пост, посвятив его своему покойному отцу. Звезда не скрывала, что у нее были с родителем сложные отношения – когда он покинул семью, Анфисе было четыре года.

Сейчас ведущая считает, что видела в родном отце лишь негативную сторону. Между тем она признается, что похожа на него своим характером, хотя они совершенно не уживались. На  протяжении всей жизни Анфиса с ним не ладила – не получилось помириться с отцом и при его жизни.

Чехова поделилась в своем "Инстаграм" фотографией, на которой стоит рядом с отцом. Звезда признается: это единственное ее фото вместе с папой, которого не стало в прошлом году.

"Надеюсь, наши с ним уроки я прошла как надо. Всегда буду помнить тебя, папа! Ты живешь в моих воспоминаниях... Теперь только в приятных",

написала Анфиса.

Не так давно теледива высказалась о теме домашнего насилия, которая вызвала бурное обсуждение после неосторожной фразы звезды "Орла и Решки" Регины Тодоренко о вине женщин в плохом отношении со стороны супругов. Звезда поддержала коллегу и заявила, что не понимает нападок в ее адрес за неправильно сформулированные мысли.

"Утро.ру" писало, что ранее Анфиса Чехова поделилась рассказом о том, как пережить боль, появившуюся после предательства любимого супруга.

Егор МАЛКОВ

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