Телеведущая дала совет, как пережить измены мужа, а потом ударилась в романтику

В последнее время на слуху разводы знаменитостей из-за измен. По этой причине расстались с мужьями певицы Лариса Долина, Рита Дакота, и даже артистка Елена Степаненко, чей брак казался монолитным, уже делит имущество с супругом Евгением Петросяном из-за его молодой пассии. Анфиса Чехова в прошлом году тоже пережила предательство любимого мужа, и после семи лет семейной жизни они развелись. И теперь звезда "голубого экрана" поделилась опытом.

Вариант пуститься во все тяжкие в попытке заглушить боль тут не подойдет, заявила телеведущая. Если "стоять на голове, дышать пранайямы, вышивать крестиком, забить свой день миллионом дел, броситься в пучину алкоголя и разврата, бить боксерскую грушу, уехать в кругосветное путешествие", это не поможет, добавила она.

Женщинам, которые попали в такой переплет, не стоит глубоко прятать свои чувства, делать вид, что они сильные и со всем справятся, напротив, нужно выпустить пар и дать выход эмоциям, сказала теледива.



"Боль, стресс и страдание нужно позволить себе прожить! Прорыдать, проговорить с миллионом подружек или с психологом, или самой себе перед зеркалом. Насладиться своим гневом, покатать на языке злость и обиду, не виня себя за те чувства, которые вы испытываете!.. Если разрешить себе окунуться в переживания с головой, побыть раздавленной, удрученной, слабой, дать себе максимум понимания, заботы и утешения – боль, как туман, начнет потихоньку рассеиваться. И из этого треша вы выйдете другой: с новыми надеждами, верой в лучшее и, главное, в себя и свои силы", – пояснила Чехова.

Поклонницы согласились с нею и поблагодарили за совет. "Замечательные слова! Спасибо!", "Какие правильные слова! Полностью согласна", "Как красиво и точно сказано!", "Эх, сколько умища и мудрости! Столько же красоты!", "Шикарно сказано, а главное верно!", "Лучше уже не скажешь... так понятно... спасибо! Вы абсолютно правы!" – написали они.

Час назад телеведущая пустилась в размышления совсем по другому поводу. Она вспомнила песню "Миллион роз", которую когда-то исполняла Алла Пугачева, и заинтересовалась, нормальный ли был грузинский художник Пиросмани, о котором идет речь, когда "продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море цветов".

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 15 Авг 2018 в 2:01 PDT

Анфиса предположила, что ей бы это польстило. "Но отношений с таким мужчиной я бы не стала иметь", – заявила она. И в соцсети разгорелась жаркая дискуссия.

Одни поддержали теледиву. "Согласна на 100%", "Любовь напрочь снесла ему голову", "Лучше б купил бриллианты", "Согласна , поступок красивый , если бы это он купил на деньги , которые позволяют ему это сделать, а не продавать последнее", "Он явно не в себе был", "Да, я с вами согласна! Зачем так швырять денег на ветер... тем более в итоге и сам остался без ничего", "Наверное он был под действием кокаина", – ответили они.

Другие сказали: "Мне кажется, ради таких моментов и стоит жить... насколько сильным было чувство, а такое случается не так уж часто в мире", "Это проявление любви!!!! Любовь не признает рассудительность гости и расчета".



"Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам… Мы перестали делать большие хорошие глупости”, – напомнил кто-то слова из знаменитой новогодней комедии.