"Я хочу сдохнуть": Буйнов ошарашил признанием

"Я хочу сдохнуть": Буйнов ошарашил признанием
Александр Буйнов. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант поведал о перенесенной операции

Народный артист России Александр Буйнов рассказал о недавнем хирургическом вмешательстве. Исполнитель признался, что все началось с приступа, который возник из-за неправильного питания.

Новость об экстренной госпитализации Буйнова стала шоком для звездных кругов отечественной эстрады: в свои 70 лет знаменитость выглядит подтянутым, занимается спортом и лихо отплясывает на сцене перед зрителями. Однако летом он показал снимок из больничной палаты, так и не раскрыв подробности о своем состоянии.

Позднее Буйнов признался, что стал чувствовать невыносимую боль.

"Я сказал: "Я хочу сдохнуть!“" — заявил звездный исполнитель.

Жена артиста вызвала ему скорую – Буйнову успели оказать своевременную помощь. А в больнице ему удалили желчный пузырь. В тот самый злополучный день, вспоминает музыкант, он съел невероятно вкусный торт, однако во время трапезы Александру поплохело.

Теперь звезда соблюдает определенную диету. Но он и не думает унывать: рад, что из-за таких ограничений сбросил несколько килограммов. Артист постоянно ест кашу, сообщает "Пятый канал".

Кстати, не так давно СМИ решили "похоронить" Буйнова после его длительной борьбы с раком. Сам артист отреагировал на заявления о своей смерти с юмором.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Появилось первое фото Навального после выхода из комы

Оппозиционер потихоньку приходит в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей