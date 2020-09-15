Музыкант поведал о перенесенной операции

Народный артист России Александр Буйнов рассказал о недавнем хирургическом вмешательстве. Исполнитель признался, что все началось с приступа, который возник из-за неправильного питания.

Новость об экстренной госпитализации Буйнова стала шоком для звездных кругов отечественной эстрады: в свои 70 лет знаменитость выглядит подтянутым, занимается спортом и лихо отплясывает на сцене перед зрителями. Однако летом он показал снимок из больничной палаты, так и не раскрыв подробности о своем состоянии.

Позднее Буйнов признался, что стал чувствовать невыносимую боль.

"Я сказал: "Я хочу сдохнуть!“" — заявил звездный исполнитель.

Жена артиста вызвала ему скорую – Буйнову успели оказать своевременную помощь. А в больнице ему удалили желчный пузырь. В тот самый злополучный день, вспоминает музыкант, он съел невероятно вкусный торт, однако во время трапезы Александру поплохело.

Теперь звезда соблюдает определенную диету. Но он и не думает унывать: рад, что из-за таких ограничений сбросил несколько килограммов. Артист постоянно ест кашу, сообщает "Пятый канал".

Кстати, не так давно СМИ решили "похоронить" Буйнова после его длительной борьбы с раком. Сам артист отреагировал на заявления о своей смерти с юмором.