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Недавно Прохор Шаляпин расстался с 40-летней миллионершей Татьяной Дэвис из Канады. Вместе с ней артист жил по всем канонам богатой жизни – дорогие автомобили, брендовые вещи, элитные рестораны и многое другое.
Шаляпин решил похвастаться богатством своей бывшей невесты. По словам артиста, они с возлюбленной ездили на шикарных лимузинах, передает "Пятый канал".
Более того, у Дэвис имеются два особняка и три машины. Как отметил Шаляпин, стоимость каждого автомобиля составляет более ста тысяч долларов.
"Не хухры-мухры. Я-то езжу на экономе, на дешевенькой машинке" – пожаловался певец.
Миллионерша настолько очаровалась Шаляпиным, что оформила на него часть своей недвижимости. Сообщается, что Татьяна переписала на певца четыре квартиры в Москве. Их общая стоимость составила 70 миллионов рублей.
Оказывается, сам Прохор предложил переписать имущество на него. Он убедил возлюбленную, что таким образом она останется в выигрыше.
"Сейчас недвижимость упала" – объяснил артист.
Шаляпин уверил, что готов вернуть все обратно, как только Татьяна об этом попросит – однако как в действительности развернется ситуация неизвестно.
Также Татьяна Дэвис исполняла другие прихоти Прохора. Так, по словам Шаляпина, с Лос-Анджелеса он привез два чемодана новых вещей. Казалось бы, артист наконец-то нашел ту самую, но не тут-то было. Миллионерша пожелала, чтобы Прохор переехал к ней в Канаду, но он отказался уезжать из России.
Напомним, некоторое время назад в похожей ситуации оказалась и Лидия Федосеева-Шукшина, которая переписала квартиру в Москве на своего супруга Бари Алибасова. После он отдал недвижимость своему помощнику. Сейчас после развернувшегося скандала супруги намерены развестись.
Ранее стало известно, что Шаляпин показал архивное фото с Ириной Аллегровой.
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