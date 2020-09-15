Артист уговорил девушку, что это будет рациональным решением

Недавно Прохор Шаляпин расстался с 40-летней миллионершей Татьяной Дэвис из Канады. Вместе с ней артист жил по всем канонам богатой жизни – дорогие автомобили, брендовые вещи, элитные рестораны и многое другое.

Шаляпин решил похвастаться богатством своей бывшей невесты. По словам артиста, они с возлюбленной ездили на шикарных лимузинах, передает "Пятый канал".

Более того, у Дэвис имеются два особняка и три машины. Как отметил Шаляпин, стоимость каждого автомобиля составляет более ста тысяч долларов.

"Не хухры-мухры. Я-то езжу на экономе, на дешевенькой машинке" – пожаловался певец.

Миллионерша настолько очаровалась Шаляпиным, что оформила на него часть своей недвижимости. Сообщается, что Татьяна переписала на певца четыре квартиры в Москве. Их общая стоимость составила 70 миллионов рублей.

Оказывается, сам Прохор предложил переписать имущество на него. Он убедил возлюбленную, что таким образом она останется в выигрыше.

"Сейчас недвижимость упала" – объяснил артист.

Шаляпин уверил, что готов вернуть все обратно, как только Татьяна об этом попросит – однако как в действительности развернется ситуация неизвестно.

Также Татьяна Дэвис исполняла другие прихоти Прохора. Так, по словам Шаляпина, с Лос-Анджелеса он привез два чемодана новых вещей. Казалось бы, артист наконец-то нашел ту самую, но не тут-то было. Миллионерша пожелала, чтобы Прохор переехал к ней в Канаду, но он отказался уезжать из России.

Напомним, некоторое время назад в похожей ситуации оказалась и Лидия Федосеева-Шукшина, которая переписала квартиру в Москве на своего супруга Бари Алибасова. После он отдал недвижимость своему помощнику. Сейчас после развернувшегося скандала супруги намерены развестись.

Ранее стало известно, что Шаляпин показал архивное фото с Ириной Аллегровой.