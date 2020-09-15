У актера подскочило давление

Михаил Боярский отправился в столичную поликлинику делать прививку от гриппа. Однако во время осмотра врачом с артистом произошла неприятность – он упал в обморок прямо в кабинете терапевта.

Сразу после этого из комнаты, где находился Боярский раздался крик, что ему плохо и нужна помощь. Узнать, что случилось, прибежала главный врач поликлиники. Как пишет "Комсомольская правда", во время осмотра доктор слишком сильно надавил на лимфоузлы, из-за чего, вероятно, у актера подскочило давление.

Боярский упал на терапевта, ударившись головой об стену. Тем не менее главврач сообщила, что со знаменитостью все в порядке. Затем артист, придя в себя, все же привился.

В начале лета поклонники испугались за здоровье своего 70-летнего кумира. Актер выглядел сильно похудевшим и болезненно. Впрочем, Боярский поспешил успокоить фанатов, отметив, что у него нет никаких проблем, а он просто давно не смотрелся в зеркало.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Боярского разыскивают из-за долгов.