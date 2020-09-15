Пропала валюта: Федосеева-Шукшина стала жертвой вора

В круг подозреваемых попал знакомый артистки

У Лидии Федосеевой-Шукшиной случилась очередная неприятность. На этот раз знаменитость обокрали. Актриса лишилась крупной суммы денег, которую копила на путешествие в Финляндию.

О досадном инциденте сообщила наследница артистки Ольга, которая написала заявление в полицию. По ее словам, деньги пропали из спальни известной родственницы. Федосеева-Шукшина успела накопить €2830 – купюры лежали в конверте в комоде. €2500 из этой суммы пропали.

В интервью "Московскому комсомольцу" Ольга рассказала, что в начале осени к ее маме в гости приходила подруга с 19-летним внуком. На молодого человека и упали первые подозрения. В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее стали известны последние новости о разводе Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Оказалось, что некоторые коллеги знаменитостей считают всю эту историю обманом.

Ольга ФЕДОРОВА

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