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У Лидии Федосеевой-Шукшиной случилась очередная неприятность. На этот раз знаменитость обокрали. Актриса лишилась крупной суммы денег, которую копила на путешествие в Финляндию.
О досадном инциденте сообщила наследница артистки Ольга,
которая написала заявление в полицию. По ее словам, деньги пропали из спальни известной
родственницы. Федосеева-Шукшина успела накопить €2830
– купюры лежали в конверте в комоде.
€2500 из этой суммы пропали.
В интервью "Московскому комсомольцу" Ольга рассказала, что в начале осени к ее маме в гости приходила подруга с 19-летним внуком. На молодого человека и упали первые подозрения. В ситуации разбираются правоохранители.
Ранее стали известны последние новости о разводе Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Оказалось, что некоторые коллеги знаменитостей считают всю эту историю обманом.
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