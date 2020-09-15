Ведущая получила травму во время нового шоу

В самом разгаре съемки нового шоу "На дачу!", ведущей которого стала Лариса Гузеева. Актриса ездит по дачным участкам вместе со своей соведущей Натальей Барбье и наводит там порядок. Однако во время съемки последнего выпуска скандальная ведущая получила травму – она сильно порезала палец.

Подробностями произошедшего Гузеева поделилась на своей странице в "Инстаграм". Артистку окружила вся съемочная группа и герои выпуска. Они пытались остановить кровь, однако порез оказался настолько глубоким, что пластырь и перекись не помогли.

Сама знаменитость пыталась относиться к происходящему с юмором, однако на одном из видео призналась, что ей очень больно.

"Резанула так... Никому не жалко на самом деле, глаза у всех блестят. Боль, блин, дикая совершенная", – пожаловалась ведущая.

Гузеева даже начала переживать, что упадет в обморок. Однако ей оказали своевременную помощь и все обошлось.

Отдельного внимания удостоилось подруга ведущей Ира. Все это время девушка стояла в стороне и ела. После того, как все закончилось, ведущая Первого канала подошла к девушке и пристыдила ее.

Не так давно Лариса Гузеева рассказала о хамском поведении дочери.