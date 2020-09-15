"Боль дикая": Гузеева пострадала на съемках

"Боль дикая": Гузеева пострадала на съемках
Лариса Гузеева. Фото: Alexander Nosovsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая получила травму во время нового шоу

В самом разгаре съемки нового шоу "На дачу!", ведущей которого стала Лариса Гузеева. Актриса ездит по дачным участкам вместе со своей соведущей Натальей Барбье и наводит там порядок. Однако во время съемки последнего выпуска скандальная ведущая получила травму – она сильно порезала палец. 

Подробностями произошедшего Гузеева поделилась на своей странице в "Инстаграм". Артистку окружила вся съемочная группа и герои выпуска. Они пытались остановить кровь, однако порез оказался настолько глубоким, что пластырь и перекись не помогли. 

Сама знаменитость пыталась относиться к происходящему с юмором, однако на одном из видео призналась, что ей очень больно. 

"Резанула так... Никому не жалко на самом деле, глаза у всех блестят. Боль, блин, дикая совершенная", – пожаловалась ведущая. 

Гузеева даже начала переживать, что упадет в обморок. Однако ей оказали своевременную помощь и все обошлось. 

Отдельного внимания удостоилось подруга ведущей Ира. Все это время девушка стояла в стороне и ела. После того, как все закончилось, ведущая Первого канала подошла к девушке и пристыдила ее. 

Не так давно Лариса Гузеева рассказала о хамском поведении дочери. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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