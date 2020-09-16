Телеведущая боится семейной болезни

В эфире программы "Судьба человека" Эвелина Бледанс призналась, что часто посещает онкологический центр. Оказалось, что телеведущая имеет наследственную предрасположенность к раку.

Бледанс рассказала, что у ее матери Тамилы Николаевны была онкология.

"И я думаю, что на фоне вины у нас у всех в нашей семье возникает такая болезнь" – предположила телезвезда.

Она выразила опасение, что страшную болезнь могут обнаружить и у нее. Поэтому Эвелина решила сыграть на опережение: телеведущая начала регулярно посещать онкоцентр.

"Не хочу умирать" – заявила актриса.

Она призналась, что еще хочет испытать женское счастье, а также продолжить работать по профессии.

Бледанс рассказала, что в последнее время у нее обострилось чувство вины. Из-за страха перед онкологией телеведущая начала просить прощения у тех, кого она хоть чем-то обидела.

В этот список вошел родной отец телеведущей Висвальдис Карлович. После развода родителей папу Эвелине заменил отчим Геннадий Александрович. К нему она относилась намного лучше, чем к биологическому отцу. Именно за это телезвезда и попросила прощения.

Также она извинилась перед первым супругом Юрием Стыцковским. Бледанс обвинила мужа в смерти их ребенка. На самом деле, ситуация была иной: на Эвелину напали, когда она была на четвертом месяце беременности. Из-за пережитого стресса у звезды случился выкидыш. Теперь она винит себя за то, что опорочила бывшего супруга.

Ранее появилась информация о том, что Бледанс пожаловалась на несправедливое отношение к ее особенному сыну Семену.