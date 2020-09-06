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Возмущенная Эвелина Бледанс поделилась плохими новостями – "Инстаграм" заблокировал аккаунт ее особенного сына. Причиной стало несоответствие правилам социальной сети. Однако ни сама ведущая, ни ее подписчики не могут понять, что нарушил "солнечный" Сема.
Актриса рассказала, что страничку мальчика с синдромом Дауна вел его отец. Родители малыша постоянно предоставляли официальные доказательства этого, однако администрацию социальной сети убедить не удалось.
"220 тысяч подписчиков и восьмилетний контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребенка с синдромом Дауна в стереотипном обществе бесследно исчезли", – пишет раздосадованная Бледанс на своей странице в социальной сети (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Маме особенного мальчика очень жаль, что руководство "Инстаграма" приняло такое решение. По ее словам, страница Семена помогла другим родителям, у которых родился ребенок с синдромом Дауна.
"Ведь, когда где-нибудь в России рождался солнечный ребенок, мамам в роддомах показывали Сёмин инстаграм", – поделилась актриса. Она также обратилась напрямую к администрации социальной сети и потребовала объяснений. Знаменитость поддержали ее поклонники и другие звезды.
"Почему так несправедливо?!", "Безобразие..надеюсь вернут..надо писать жалобы в Инстаграм", "Безобразие!!!! Верните Сему!!!" – написали в комментариях.
Напомним, что ранее Бледанс рассказала о причинах развода с Александром Семиным.
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