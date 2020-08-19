"Зачем вы врете": Бледанс уличили во лжи

"Зачем вы врете": Бледанс уличили во лжи
Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans
Актриса рассказала о причинах развода с третьим мужем, однако поклонники ей не поверили

Эвелина Бледанс любит делиться с поклонниками своими мыслями и переживаниями. На этот раз телеведущая решила рассказать о том, почему рассталась со своим супругом Александром Семиным. 

На своей странице в "Инстаграм" актриса опубликовала пост и заявила, что причиной развода стало чрезмерное внимание СМИ к их семье. Бледанс отметила, что после рождения сына с синдромом Дауна любопытные журналисты стали следить за ними еще больше. 

Девушка пожаловалась, что ее бывший супруг даже не мог нормально провести деловые встречи или поужинать с кем-то в ресторане, потому что на него показывали пальцем. 

"Да называться "мужем Блёданс", быть под постоянным надзором поклонников, понравится не каждому...", – резюмировала Эвелина (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Последней каплей, по словам знаменитости, стала фанатка, которая "планомерно разрушала" семью Бледанс. 

Однако поклонники уверены, что причина кроется в другом. "А зачем вы врете о причинах развода? Ведь все и так все знают", "А по поводу причины, которую вы описали. У него просто не хватило характера и мужества не обращать внимания на всё, гордиться тем, что он муж одной из самых прекрасных женщин", "Не надо обвинять прессу в распаде семьи. Никто насильно вас не заставлял сниматься и пиариться на ребенке", "Стал известен, популярен и захотел помоложе просто, вот и всё", – написали в комментариях. 

Недавно Эвелина Бледанс похвасталась покупкой своей первой квартиры в Москве. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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