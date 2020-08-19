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Эвелина Бледанс любит делиться с поклонниками своими мыслями и переживаниями. На этот раз телеведущая решила рассказать о том, почему рассталась со своим супругом Александром Семиным.
На своей странице в "Инстаграм" актриса опубликовала пост и заявила, что причиной развода стало чрезмерное внимание СМИ к их семье. Бледанс отметила, что после рождения сына с синдромом Дауна любопытные журналисты стали следить за ними еще больше.
Девушка пожаловалась, что ее бывший супруг даже не мог нормально провести деловые встречи или поужинать с кем-то в ресторане, потому что на него показывали пальцем.
"Да называться "мужем Блёданс", быть под постоянным надзором поклонников, понравится не каждому...", – резюмировала Эвелина (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Последней каплей, по словам знаменитости, стала фанатка, которая "планомерно разрушала" семью Бледанс.
Однако поклонники уверены, что причина кроется в другом. "А зачем вы врете о причинах развода? Ведь все и так все знают", "А по поводу причины, которую вы описали. У него просто не хватило характера и мужества не обращать внимания на всё, гордиться тем, что он муж одной из самых прекрасных женщин", "Не надо обвинять прессу в распаде семьи. Никто насильно вас не заставлял сниматься и пиариться на ребенке", "Стал известен, популярен и захотел помоложе просто, вот и всё", – написали в комментариях.
Недавно Эвелина Бледанс похвасталась покупкой своей первой квартиры в Москве.
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