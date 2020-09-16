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Анна Заворотнюк рассказала о том, что хотела бы работать на телевидении. Дочь звезды "Моей прекрасной няни" призналась, что готова стать ведущей.
На личной инстаграм-странице в "сторис" Анна ответила одному из своих подписчиков. У девушки поинтересовались, приняла бы она предложение вести какое-либо шоу. На это звездная наследница ответила утвердительно.
"Конечно согласилась бы" – сказала модель не раздумывая.
Девушка напомнила пользователям Сети, что у нее уже был подобный опыт. Так, в 16 лет она дебютировала на телевидении. Анна вела передачу "Достань звезду".
Она отметила, что период работы на телевидении принес ей самые яркие эмоции. Поэтому сейчас 24-летняя красавица готова вновь окунуться в эту сферу деятельности.
"Так что зовите" – заявила девушка.
Напомним, Анна появилась в браке Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Также у нее имеется младший брат Майкл. Девушка некоторое время жила и работала в США, но после новости о болезни матери вернулась в Россию.
Ранее появилась информация о том, что Анну Заворотнюк вывели из себя постоянные вопросы о здоровье звездной матери. Она попросила не лезть в личное пространство их семьи и поставить себя на их место.
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