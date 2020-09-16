Многие родители против того, чтобы известный юморист озвучивал Волка в ремейке мультфильма

Кажется, что 2020 год для Гарика Харламова стал по-настоящему насыщенным: резидент Comedy Club вновь стал холостяком, завершил работу над новым проектом и успел переболеть коронавирусом. Теперь же ему предложили озвучить Волка в ремейке известного советского мультфильма "Ну, погоди!". Как считает сам Харламов, эта новость стала одной из самых обсуждаемых, причем многие отнеслись к ней скорее негативно. Юморист не стал отмалчиваться и ответил на критику в свой адрес.

На своей странице в "Инстаграм" резидент Comedy Club выложил ролик, на котором волк исполняет одну из песен из репертуара Эдуарда Сурового. Под этим псевдонимом Харламов выступает в популярном шоу.

"Ребята успокойтесь. Все не так страшно. На самом деле я озвучиваю зайца! Хотя наверняка многие прочтут, что я озвучиваю яйца, поэтому лучше не будем так писать. Волк я! Волк!", – написал артист.

Пользователи социальной сети поддержали экс-супруга Кристины Асмус. "Голос идеально подходит для волка!", "А я думаю что это будет отличная озвучка. И хватит писать чушь всякую", "Не знаю почему так хейтят, но голос Гарика Харламова идеально подходит для этой роли", "Лично по моему мнению, лучше озвучки не отыскать", – написали в комментариях.

Ранее Гарик Харламов пожаловался на недостаток сил и денег после развода.