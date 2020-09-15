Без сил и денег: что сейчас происходит с Харламовым

Без сил и денег: что сейчас происходит с Харламовым
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист не унывает после развода

Появилась информация о том, что Гарик Харламов заразился коронавирусом. На своей инстаграм-странице юморист сообщил поклонникам, что уже 10 дней находится на самоизоляции, а также порадовал новостью о выходе нового сериала. В проект актер вложил много средств.

Харламов признался, что работа над проектом длилась аж полтора года. Премьера сериала намечена на октябрь.

"Туда я вложил душу, силы и деньги. Короче все то, чего у меня уже нет" – пошутил юморист.

Размышляя о критике новой работы, Харламов отметил, что даже у самых лучших фильмов есть свои противники. 

Многие комментаторы понадеялись, что работа будет действительно достойной. 

"Гарик, здоровья и хорошего рейтинга!" – пожелал один из пользователей Сети.

Напомним, в июне стало известно о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. Брак звездной пары продлился 8 лет. У супругов имеется дочь Настя, которая недавно пошла в первый класс.

Недавно знакомая Харламова Ляйсан Утяшева рассказала о его состоянии после разрыва. По словам гимнастки, артист ни капли не переживает из-за случившегося. Он продолжает жить дальше и строить свою карьеру. Слухи о новой возлюбленной Гарика телеведущая комментировать отказалась. 

Сейчас Гарик Харламов готовится к новой работе – артист будет озвучивать Волка в новой версии культового советского мультфильма "Ну, погоди!", указывает телеканал "360"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Было не очень интересно: о чем говорит поза Путина на встрече с Лукашенко

Российский президент пытался отвлечься, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей