Артист не унывает после развода

Появилась информация о том, что Гарик Харламов заразился коронавирусом. На своей инстаграм-странице юморист сообщил поклонникам, что уже 10 дней находится на самоизоляции, а также порадовал новостью о выходе нового сериала. В проект актер вложил много средств.

Харламов признался, что работа над проектом длилась аж полтора года. Премьера сериала намечена на октябрь.

"Туда я вложил душу, силы и деньги. Короче все то, чего у меня уже нет" – пошутил юморист.

Размышляя о критике новой работы, Харламов отметил, что даже у самых лучших фильмов есть свои противники.

Многие комментаторы понадеялись, что работа будет действительно достойной.

"Гарик, здоровья и хорошего рейтинга!" – пожелал один из пользователей Сети.

Напомним, в июне стало известно о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. Брак звездной пары продлился 8 лет. У супругов имеется дочь Настя, которая недавно пошла в первый класс.

Недавно знакомая Харламова Ляйсан Утяшева рассказала о его состоянии после разрыва. По словам гимнастки, артист ни капли не переживает из-за случившегося. Он продолжает жить дальше и строить свою карьеру. Слухи о новой возлюбленной Гарика телеведущая комментировать отказалась.

Сейчас Гарик Харламов готовится к новой работе – артист будет озвучивать Волка в новой версии культового советского мультфильма "Ну, погоди!", указывает телеканал "360".