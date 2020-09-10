Самый завидный жених: Утяшева о жизни Харламова после развода

Самый завидный жених: Утяшева о жизни Харламова после развода
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист ни капли не переживает

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе всего пару месяцев назад, однако уже ходят слухи о новой пассии комика. Как пережил расставание артист, рассказала его знакомая Ляйсан Утяшева.

Гимнастка отказалась говорить, встречается ли сейчас с кем-то юморист, однако заверила: резидент Comedy Club из-за разрыва не переживает. Утяшева поделилась историей со своего дня рождения, празднование которого состоялось через несколько недель после объявления о разводе.

Журналисты отметили, что на мероприятии Харламов не выглядел подавленным и вовсю зажигал на танцполе. То же сказала и Утяшева: по ее словам, юморист в тот день был "свободным" и "легким". Комик подарил гимнастке кулинарную книгу, а она в свою очередь пообещала накормить его приготовленными ею блюдами.

"Я уверена в этом. То, что Харламов не страдает, было сильно видно",

рассказала жена Павла Воли в Ютуб-шоу Надежды Стрелец. Утяшева подчеркнула, что сейчас Харламов является самым завидным женихом из Comedy.

Карина СИРАЗОВА

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