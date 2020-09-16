Артистку обворовали на круглую сумму

Анна Седокова поделилась личной трагедией со своими подписчиками. Оказалось, на протяжении долгого времени ее близкий человек, помощница по имени Анастасия обманывала и обворовывала певицу. В итоге, сама Седокова погрязла в долгах.

Откровенный рассказ артистка начала с утверждения о том, что онлайн-казино являются настоящим злом. Судя по всему, именно из-за них ее близкая подруга пошла на мошенничество и растратила деньги Седоковой.

Анна признается, что Настя для нее была "ближе, мне чем сестра". Поэтому предательство от почти члена семьи очень сильно ударило по артистке. Выяснилось, что ее помощница регулярно допускала просчеты в бухгалтерии, и с течением времени деньги так и не возвращались на счета певицы.

Кроме того, Анастасия выпрашивала средства на операцию для мамы, а потом на ипотеку для нее же. При этом она брала в долг не только у Седоковой, но и практически у всех их общих знакомых. Девушка также обманывала свою работодательницу, рассказывая, что у хозяйки квартиры горе, и ей нужно заранее заплатить за проживание.

В итоге оказалась, что за жилье, где сейчас проживает знаменитость, не платили с апреля. За детский сад сына Седоковой тоже никто не платил. Более того, певице стали звонить знакомые и спрашивать о долгах ее помощницы.

Звезда признается, что пока не знает, что ей делать. Ситуация стала для нее настоящей трагедией. Анна призвала подписчиков не губить свои жизни и отказаться от азартных игр.

"Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек", – написала знаменитость.

Недавно Анна выложила снимок, на котором позировала в ярко-розовом боди-купальнике рядом с сыном. При этом маленький Гектор явно не хотел фотографироваться и даже отвернулся от камеры.

