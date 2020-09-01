Пользователи Сети накинулись на певицу

Анна Седокова славится своей любовью к откровенным нарядам. И в этот раз певица решила не изменять традициям. Звезда выложила снимок, на котором она позирует в ярко-розовом боди-купальнике рядом с сыном.

В это время маленький Гектор отворачивается от камеры, явно не желая фотографироваться.

"А мне некого вести сегодня в школу" – пожаловалась певица своим подписчикам.

Анна Седокова рассказала, что Гектор ходит в детский сад, поэтому его время еще не наступило. С дочерью Алиной сложилась непростая ситуация. По словам певицы, это связано с карантином и переходом в новую школу. Об остальных подробностях звезда решила умолчать.

Что касается второй дочери Моники, то девочка находится на дистанционном обучении в США. Там традиционно пойти в школу дети не смогут как минимум до октября.

Подписчики Седоковой накинулись на нее из-за неприличного наряда. Мол, певице должно быть стыдно так оголяться перед маленьким сыном.

"Даже ребенок смутился…", – написал один из пользователей соцсети.

Напомним, Анна Седокова уже дважды состояла в браке. Однако отношения заканчивались разводом. Недавно стало известно о том, что певица в третий раз выходит замуж. Ее избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма. В июле он сделал Анне предложение. О радостном событии звезда рассказала на своей инстаграм-странице, опубликовав фото с возлюбленным на шикарной яхте.