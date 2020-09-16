Певец до сих пор не может справиться с последствиями болезни

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. С тех пор артист перестал появляться на публике и давать концерты. Как оказалось, в последнее время здоровье певца заметно ухудшилось: он прикован к постели и находится в тяжелом состоянии.

Эксперт Тамара Пухова рассказала, что "никакого просвета" в состоянии здоровья Бориса Моисеева нет. Более того, отсутствие выступлений сильно сказалось на его бюджете. Исполнитель хита "Голубая луна" сводит концы с концами и ему едва хватает денег на самое необходимое.

"У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет", – рассказала Тамара Пухова в интервью "Собеседнику".

Ее также удивил тот факт, что никто из звездных приятелей и друзей артиста не помогает ему. Девушка подчеркнула, что именно сейчас Моисееву особенно нужен внимание и уход.

Напомним, что ранее Борис Моисеев опроверг слухи о финансовых трудностях, рассказав, что продал лишь свой дом в Барвихе еще в 2011 году. Он также добавил, что постоянно созванивается с Аллой Пугачевой.