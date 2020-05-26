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Продажа дома и завещание: Моисеев рассказал о жизни после инсульта

Продажа дома и завещание: Моисеев рассказал о жизни после инсульта
Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнитель хита "Голубая луна" опроверг слухи о своем тяжелом состоянии

Около недели назад появились тревожные слухи о здоровье Бориса Моисеева – якобы, известный танцовщик, переживший два инсульта, начал терять память. Новости опроверг сам певец. Артист вышел на связь и заявил, что чувствует себя прекрасно.

После сплетен об ухудшении состояния исполнитель хита "Голубая луна" высказался, что его лишь в очередной раз похоронили, и эти слухи "обижают и расстраивают". Борис признался: его однажды даже спросили, написал ли он завещание. Певец ответил, что умирать пока, к счастью для своих многочисленных поклонников, не собирается.

Опроверг Моисеев и то, что он, якобы, бедствует, а также что ему пришлось продать всю свою недвижимость. "Врут", – заявил артист, рассказав, что продал лишь свой дом в Барвихе в 2011 году. Певец добавил, что при наличии квартиры в центре Москвы он был ему вовсе не нужен. Сам же Моисеев ждет, когда откроют границы, чтобы уехать в отпуск в Юрмалу.

В интервью "Московскому комсомольцу" танцовщик также подтвердил слова своего арт-директора Сергея Гороха. Моисеев общается с друзьями и поклонниками, ему периодически звонит Алла Пугачева и интересуется его здоровьем. При этом от помощи звезда отказывается.

Моисеев также признался, что на пенсию ушел сознательно. По его словам, такое решение он принял после концерта в 2016 году. Танцовщика смутило почтительное обращение "Борис Михайлович". Это, признался Борис Моисеев, будто бы автоматически приписывает ему пенсионный возраст.

Карина СИРАЗОВА

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