"Фуфло это": Асмус распекли за новое шоу

"Фуфло это": Асмус распекли за новое шоу
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке предложили подтянуть навыки телеведущей

Кристина Асмус рассказала на странице в соцсети о премьере нового шоу "Золото Геленджика". Актриса явно гордится этой работой, о чем поведала своей многомиллионной аудитории. Однако далеко не все разделили восторг знаменитости. Некоторым зрителям показалось, что передача получилась "слабоватой".

По мнению артистки, проект "грандиозен". Бывшая жена Харламова посмотрела премьеру шоу и заявила, что в некоторых местах "ржала, как конь".

А вот зрители считают иначе. Под постом в "Инстаграм" подписчики поделились своим мнением о новом проекте с участием Асмус. Некоторые отметили, что "режиссура и монтаж хромают". Да и работа ведущих оставляет желать лучшего. Плюс декораций не везде хватило, и кадры показались зрителям "пустыми".


"Кристинка, да фуфло это, а не шоу. Что там грандиозного? На манеже одни и те же", "Чуток слабовато. Как ведущие не дотягиваете", "Дизлайков видели сколько стоит?", "Шоу получилось вовсе не интересное", "Не зашло совсем", – пишут комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кому новая работа Асмус и других российских звезд понравилась. Особенно зрителям запомнились яркие образы Кристины.

Отметим, недавно звезда подверглась не меньшей критике за снимок дочери. Артистка сфотографировала полуголого ребенка в ванне, чем возмутила подписчиков.

Ольга ФЕДОРОВА

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