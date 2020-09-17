У самих супругов интима давно нет, считает психолог

Слухи о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой ходят уже несколько месяцев. В СМИ появилась информация, что юморист на самом деле изменят Примадонне, причем она о неверности мужа знает. Таким мнением поделилась известный сексолог и психолог Елена Перелыгина.

"Их отношения – как у мамы и сына",

– заявила специалист. По ее словам, супруги общаются как близкие родственники и любящие друг друга люди. Эксперт считает, что интимной жизни у звезд нет из-за разницы в возрасте: 71-летней Пугачевой тяжело поддерживать фантазии мужа, который пребывает в полном расцвете сил.

При этом, по мнению Перелыгиной, артист не сильно страдает от этого, так как встречается с другими женщинами. Психолог заявила: певица – очень мудрая женщина, которая понимает, что конкуренток ей нет и быть не может, а супруг вернется в семью.

В разговоре с "Собеседником" эксперт заключила, что именно благодаря такому подходу у артистов столь гармоничные отношения. "Никакого развода у них не будет", – заверила Перелыгина.

Ранее в эфире популярной программы Пугачева одернула Галкина за слова об их интимной жизни.