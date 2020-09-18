Талантливы во всем: как дети Пугачевой и Галкина завоевали народную любовь

Талантливы во всем: как дети Пугачевой и Галкина завоевали народную любовь
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследники Примадонны отмечают день рождения

Сегодня, 18 сентября, Лизе и Гарри Галкиным исполнилось по 7 лет. В этом году дети пошли в первый класс. Общественность с интересом наблюдает за тем, как растут знаменитые наследники.

Максим Галкин и Алла Пугачева не из тех, кто скрывает своих детей от поклонников. На личных инстаграм-страницах артистов часто появляются фотографии и видео с участием двойняшек.

Как Лиза и Гарри завоевали народную любовь в столь юном возрасте? Здесь идеально подходит выражение "Талантливые дети талантливы во всем".

Вокальные данные

Некоторое время назад в Сети появилось видео, как Лиза Галкина исполняет песню на французском языке. Фанатов поразил звонкий голосок девочки, а также ее умение держаться перед камерой. Многие сошлись во мнении, что юная певица пойдет по стопам знаменитой матери.

Рассудительность

А на этом видео Гарри интересуется у отца, почему Волк из "Ну, погоди" всегда винит во всем Зайца. Тут же мальчик добавляет, что Волк сам же и несет беды своему "обидчику". 

Артистизм 

С самого детства Лиза и Гарри знают, как правильно вести себя на публике. Особенных успехов добилась светловолосая красавица.

Природное обаяние

Многие поклонники Пугачевой и Галкина отмечают, что их дети – не только талантливы, но и невероятно обаятельны. Ребята обладают миловидной внешностью и задорной улыбкой. 

Ранее стало известно, сколько звездная чета тратит на обучение детей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Судно для достройки "Северного потока - 2" устроило странные маневры

Снабженец для укладки труб движется в сторону берегов России

"Пещерная русофобия": Медведев оценил желание Польши арестовать наших диспетчеров

Бывший глава РФ заявил, что отношения между странами соседи загоняют на самое дно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей