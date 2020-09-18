Наследники Примадонны отмечают день рождения

Сегодня, 18 сентября, Лизе и Гарри Галкиным исполнилось по 7 лет. В этом году дети пошли в первый класс. Общественность с интересом наблюдает за тем, как растут знаменитые наследники.

Максим Галкин и Алла Пугачева не из тех, кто скрывает своих детей от поклонников. На личных инстаграм-страницах артистов часто появляются фотографии и видео с участием двойняшек.

Как Лиза и Гарри завоевали народную любовь в столь юном возрасте? Здесь идеально подходит выражение "Талантливые дети талантливы во всем".

Вокальные данные

Некоторое время назад в Сети появилось видео, как Лиза Галкина исполняет песню на французском языке. Фанатов поразил звонкий голосок девочки, а также ее умение держаться перед камерой. Многие сошлись во мнении, что юная певица пойдет по стопам знаменитой матери.

Рассудительность

А на этом видео Гарри интересуется у отца, почему Волк из "Ну, погоди" всегда винит во всем Зайца. Тут же мальчик добавляет, что Волк сам же и несет беды своему "обидчику".

Артистизм

С самого детства Лиза и Гарри знают, как правильно вести себя на публике. Особенных успехов добилась светловолосая красавица.

Природное обаяние

Многие поклонники Пугачевой и Галкина отмечают, что их дети – не только талантливы, но и невероятно обаятельны. Ребята обладают миловидной внешностью и задорной улыбкой.

Ранее стало известно, сколько звездная чета тратит на обучение детей.