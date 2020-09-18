Примадонна рассталась с Челобановым и вышла замуж за поп-короля

До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева три года встречалась с другим музыкантом. Роман Сергея Челобанова, который на тот момент был женат, и популярной певицы начался внезапно, а затем советская звезда ушла к поп-королю. Почему закончились отношения артистов и как сейчас относится композитор к бывшей возлюбленной, рассказал он сам.

Челобанов и Примадонна познакомились в ночь с 1990 на 1991 год. Советская звезда услышала песни начинающего сольную карьеру артиста и пригласила его к себе. Сейчас музыкант вспоминает: такого развития событий он не ожидал, ведь уже на тот момент считал Пугачеву великой.

Звезды выпивали и танцевали, а что было дальше – Челобанов помнит плохо. Он признался:

"Наутро проснулся в губной помаде".

Артисты поняли, что хотят быть вместе, однако со временем в отношениях появились трудности. Исполнитель хита "Поцелуй меня, девочка" около 16 лет страдал от наркотической зависимости. Пугачева пыталась бороться с пагубной привычкой возлюбленного, но ничего не вышло.

Челобанов объяснил, что Примадонна ушла к другому, так как ей надоело, что сам он был "то на рыбалке, то под кайфом". Однако музыкант отнесся уважительно к решению звезды – он не стал мешать ее новым отношениям и отошел в сторону.

"Сказать, что она меня проучила замужеством за Киркоровым, я не могу",

– заключил Челобанов в эфире программы "Судьба человека", добавив, что любит Пугачеву до сих пор.

Сейчас Алла Пугачева замужем за Максимом Галкиным, однако ходят слухи, что у супругов не все гладко. По словам эксперта, юморист изменяет певице.