"Еле ходит": поклонников расстроило состояние Примадонны

"Еле ходит": поклонников расстроило состояние Примадонны
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники переживают о будущем детей артистки

Недавно Алла Пугачева попала в выпуск шоу "Ты не поверишь". В эфире рассказали, как Примадонна вместе с супругом Максимом Галкиным отпраздновала День Рождение детей.

18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнилось по 7 лет. На НТВ показали, как в праздничный день двойняшки с утра поздравляют Аллу Борисовну и вручают ей цветы. Певица осталась очень довольной.

По приезде со школы дети обнаружили дорогие подарки – современные гаджеты и игрушки.

"Вы даже не представляете, какое это чудо. Как вчера вы родились – маленькие, хорошенькие" – вспомнила Примадонна дорогие сердцу моменты.

Зрители программы сочувственно отнеслись к Пугачевой. Многие отметили, что она выглядит крайне плохо. Некоторые выразили опасение, что Алла Борисовна не доживет до совершеннолетия детей, передает РИА ФАН.

 

"Пугачевой бы жить и жить, видеть, как детки растут, но она уже еле ходит, жалко" – написал один из комментаторов.

Напомним, в этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс. Двойняшки учатся в элитной частной школе – Первой московской гимназии. За это звездные родители платят 160 тысяч рублей в месяц.

Пугачева и Галкин часто выкладывают видео и фотографии со своими наследниками. "Утро.ру" рассказало, как ребятам удалось завоевать народную любовь в столь юном возрасте. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

США пытаются оттеснить Россию - МИД

Геополитические цели Вашингтона разъяснили в Москве

Выданные детали разговора Путина с Макроном разозлили Кремль

У СМИ нет точных данных о том, что сказали друг другу президенты двух стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей