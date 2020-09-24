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Многие звезды российского шоу-бизнеса борются с лишним весом, причем некоторые из них делают это годами. Исключением не стала и Алла Пугачева, но однажды это чуть не стоило ей жизни. Об этом поведал врач-диетолог Алексей Ковальков.
По словам специалиста, несколько лет назад певице сделали неудачную липосакцию и занесли во время операции серьезную инфекцию:
"Она чудом осталась жива".
Кавальков добавил, что с тех пор Примадонна терпеть не может врачей. Однако добиться желаемой фигуры легендарной артистке все же удалось. Врач поделился на своем Ютуб-канале, что результата ей помогли добиться зарубежные медики – сам он с ней не работал.
Сейчас 71-летняя артистка выглядит значительно моложе своего возраста, отмечают поклонники. Однако ходят слухи, что Пугачева увлеклась косметическими процедурами, из-за чего она становится все меньше похожей на себя.
А недавно Примадонна напугала своим состоянием здоровья. Очевидцы отметили, что артистка с трудом ходит.
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