По ее словам, никакой суррогатной матери не было

Вчера, в день своего 75-летия Евгений Петросян решился на неожиданное откровение: он стал отцом. Как заявил сам артист, ребенка ему подарила жена. Татьяна Брухунова, которая в юбилей юмориста тоже впервые показала совместное фото, подтвердила, что теперь она – мама. В соцсетях подруга знаменитости рассказала, как ей удалось скрыть беременность.

"Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я – мама!"

– написала Брухунова в "Инстаграм". Напомним, в марте возникли слухи о том, что ребенок Петросяна и его бывшей помощницы родился в Дубае.

Татьяна поблагодарила всех, кто знал о ее беременности, но деликатно промолчал. Она поделилась, что скрывала живот с помощью свободных платьев. Кроме того, Брухунова публиковала только портреты или прошлогодние фотографии.

"Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!"

– добавила она. В комментариях к фото с Петросяном Брухунова объяснила, почему они скрывали малыша и по какой причине решили открыться сейчас.

"Мне надоели кривотолки вокруг моей семьи и конкретной ситуации", – ответила подписчикам подруга юмориста. Также она пояснила, что к услугам суррогатной матери не прибегала – слишком молода. А хранить молчание Брухуновой удается благодаря прошлому опыту: "После двух лет травли я научилась скрывать все и даже больше".



Напомним, что Петросян и Брухунова свои отношения долгое время не афишировали и никак не комментировали слухи о свадьбе. В своей женитьбе юморист признался лишь недавно, а также озвучил имя наследника.