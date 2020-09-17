Исполнитель "Голубой Луны" сидит дома и не думает умирать

Артист Борис Моисеев стал в очередной раз жертвой сплетен о своем бедственном положении и подорванном здоровье. Несмотря на действительно перенесенный инсульт десятилетней давности, музыкант может разговаривать и ходить. А заявления о том, будто артисту не на что жить – слухи, сообщил директор исполнителя Сергей Горох.

Он рассказал, что пенсия музыканта составляет 55 тыс. рублей – к базовой сумме в 25 тысяч идет прибавка, которая полагается заслуженному артисту РФ. Но и это не все: артист в свое время озаботился о своем доходе и оформил необходимые бумаги. Теперь к нему в карман идут авторские отчисления за свою музыку, которая постоянно звучит на радио и ТВ – сумма немалая. После инсульта он продал свой элитный особняк в Подмосковье, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Моисеева постоянно поддерживают его многочисленные звездные друзья и коллеги. Сам артист, конечно, осведомлен о слухах, так как весьма активно пользуется соцсетями, но вовсе не переживает по этому поводу.

Музыкант не посещает светских мероприятий, но и от жизни не отрывается – следит за собой. Последствия перенесенного им инсульта незначительны, уверяет Горох.

"Это все бред. У нас все хорошо!" – подытожил директор музыканта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у состояния здоровья музыканта "никакого просвета" не наблюдается. А сам Борис едва ли не нищенствует.