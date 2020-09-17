Кудрявцева довела до слез гостя своей программы

Кудрявцева довела до слез гостя своей программы
Лера Кудрявцева. Фото: Alexey Vasnetsov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бурная реакция была вызвана раскрытым секретом

19 сентября в эфир выйдет очередной выпуск программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Гостем шоу стал Никита Джигурда. Телеведущая призналась, что во время съемок артист расплакался.

Бурную реакцию у Джигурды вызвал его секрет, который стал известен редакторам программы. Напомним, в конце гостю отдают конверт с наиболее личной и неприятной для него информацией, которую не хотелось бы оглашать перед публикой. И если гость решается раскрыть свою тайну, то получает за это крупную сумму денег.

Лера Кудрявцева рассказала, что сильно растерялась. Она не была готова к тому, что такой брутальный, внушающий страх мужчина закричит и разрыдается в студии.

Также телезвезда поделилась общими впечатлениями об эпатажном артисте.

"Умный мужчина, интересный, начитанный" – написала она в еженедельной колонке Woman.ru.

Кудрявцева также отметила, что Никита Джигурда поразил ее своей искренностью. По словам ведущей, он не боится делать то, что ему нравится. Более того, актер не зависит от чужого мнения и всегда остается собой.

Недавно стало известно о том, что Никита Джигурда показал себя с другой стороны в студии "Пусть говорят". Он вел себя очень несдержанно, поэтому Дмитрию Борисову пришлось вызвать охрану и распрощаться с актером. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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