Осуждающие комментарии подписчиков вывели певицу из себя

Наталья Подольская никогда не скрывала, что дважды делала операцию на свой нос. Сильное искривление носовой перегородки мешало супруге Владимира Преснякова-младшего петь и строить карьеру певицы. Однако некоторые подписчики артистки до сих пор упрекают ее в том, что она обращалась к пластическим хирургам. Негативные комментарии настолько достали Наталью, что она решила ответить обидчикам.

На своей странице в "Инстаграм" певица выложила несколько "историй". Девушка призналась, что ее задевают оскорбительные комментарии.

"Достали! Я никогда в жизни не скрывала, что я делала коррекцию носа. Он меня не устраивал. Это был большой мой комплекс", – заявила Подольская.

Она считает, что ничего постыдного в пластических операциях нет. Напротив, выпускница "Фабрики звезд" рада, что у нее была возможность изменить в себе то, что ей не нравилось и доставляло дискомфорт.

Злопыхателям она посоветовала посмотреть в зеркало и объективно оценить свою внешность. "Если вам все нравится, и вы счастливый человек без комплексов, вот вам повезло!" – резюмировала Наталья.

Напомним, что ранее у беременной Подольской обнаружили проблемы со здоровьем. Певице даже пришлось лечь в больницу.