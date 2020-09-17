СМИ: Успенская резко помолодела из-за скорой свадьбы с юным фаворитом

СМИ: Успенская резко помолодела из-за скорой свадьбы с юным фаворитом
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке приписывают серьезные отношения с грузинским певцом

Семейный статус Любови Успенской в скором времени может поменяться. Официальных заявлений со стороны знаменитости пока не было, но по слухам, которые поползли в звездной тусовке, не далек тот день, когда королева шансона выйдет замуж за Левана Кбилашвили.

На фоне этого 66-летняя Успенская решила кардинально сменить имидж – она отрастила волосы и теперь может дать фору даже молодым девушкам. Некоторые объясняют разительные перемены во внешности певицы большим и светлым чувством.

Как пишет "Собеседник", 29-летний участник шоу "Голос" сразу же покорил сердце звезды. Теперь Успенская всерьез озаботилась карьерой своего фаворита. Опытная певица взяла шефство над молодым дарованием – она ищет для Левана песни и не жалеет на это ни сил, ни денег.

При этом, по слухам, свадьба знаменитостей может состояться уже в ближайшие месяцы. Не стала опровергать эти известия и приятельница артистки модный дизайнер Аника Керимовой. На вопрос о грядущем торжестве Аника ответила, что не видит в этом ничего плохого.

"Посмотрите, как она роскошно выглядит: словно фарфоровая статуэтка!" – добавила дизайнер.

При этом отношения Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной все никак не наладятся. Недавно певица осудила наследницу за провокационные выходки. Девушка не стесняется делиться откровенными фото в соцсети, что не нравится родительнице.

Ольга ФЕДОРОВА

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