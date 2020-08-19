Татьяна Плаксина показала переписку с матерью

Некоторое время назад Татьяна Плаксина побывала на передаче "Звезды сошлись", где откровенно рассказала о непростых отношениях с матерью. После этого семья Любови Успенской оказалась в центре внимания СМИ и поклонников. Масла в огонь начала подливать сама дочь певицы, выкладывая в Сеть различные провокационные фотографии.

На своей странице в "Инстаграм" наследница "королевы шансона" не стесняется делиться откровенными фото. Девушка то предстает перед подписчиками топлес, то в нижнем белье.

До этого времени Любовь Успенская старалась никак не реагировать на скандальные выходки дочери. Однако терпение артистки в скором времени закончилось. Она обрушилась на наследницу с гневными сообщениями. А та обнародовала переписку с матерью в соцсетях.

"Ты что, с ума сошла? Что ты выставляешь, у тебя крыша поехала", – написала звезда.

Остается только гадать, что стало для Успенской последней каплей. Сама Татьяна поспешила объяснить матери, что просто развлекается. По ее словам, кругом и так полно негатива. А людям нужна легкость и "детский кайф".

Под скриншотом переписки девушка оставила фразу: "Как я могу быть нормальной если за мной всю Жизнь следят?" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Татьяна Плаксина отреагировала на новость о пополнении в семействе Успенской. До этого Любовь Залмановна поделилась видео, на котором она знакомит маленького мальчика с собственным домом.