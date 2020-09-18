"Совсем плоха": родные прячут больную Пьеху от посторонних

"Совсем плоха": родные прячут больную Пьеху от посторонних
Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица практически не встает с кровати

Здоровье Эдиты Пьехи сильно ухудшилось за последние два месяца. Народная артистка практически не выходит из дома. Об этом рассказал журналистам анонимный источник.

Несколько лет назад певица сломала ногу, а после – жаловалась на сильные боли в спине. Несмотря на это Пьеха все равно выходила на сцену, пусть и со стулом.

Однако в этом году Эдита Станиславовна на свое 83-летие концерт давать не стала, и говорят, что дело вовсе не в пандемии коронавируса.

"Эдита совсем плоха",

– поделился информацией источник. По его словам, легендарная певица уже почти не встает с кровати и не может отвечать на телефонные звонки, хотя раньше она с удовольствием общалась не только с близкими, но и поклонниками.

Как пишет "Собеседник", родные Пьехи контактируют с ней исключительно через помощников – от остальных советскую звезду просто спрятали. А вот дочь артистки Илона Броневицкая сообщила журналистам, что беспокоиться не о чем. По ее словам, народная артистка чувствует себя неплохо – наследница была у нее вчера, но контактировать певица действительно ни с кем не хочет.

Ранее Эдиту Пьеху заметили на вокзале в инвалидном кресле.

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Эдита Пьеха с внуком. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com Александр Броневицкий и Эдита Пьеха. Фото: Валерий Генде-Роте/ТАСС
Эдита Пьеха и Владимир Поляков. Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС Эдита Пьеха и Владимир Поляков. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/. Эдита Пьеха. Фото Людмилы Пахомовой (ИТАР-ТАСС)
Карина СИРАЗОВА

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