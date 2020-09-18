Дочь Боярского ошарашила заявлением об инвалидности

Дочь Боярского ошарашила заявлением об инвалидности
Елизавета Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса призвала коллег оказать помощь

Елизавета Боярская обратилась к артистам и актерам с просьбой оказать помощь Евгению Леонову-Гладышеву, который остался инвалидом после инцидента двухлетней давности. За свою многолетнюю карьеру он успел прославиться по ролям в сериалах "Место встречи изменить нельзя", "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

В 2018 году актер подвергся жестокому избиению, во время которого упал и получил серьезнейшую черепно-мозговую травму. Ему сделали операцию, долгое время он находился в отделении реанимации. Сейчас артист является инвалидом. 

Боярская рассказала, что в актер уже успел пройти несколько реабилитационных курсов. Каждый из них стоит 250 тыс. рублей. Сейчас в состоянии здоровья Леонова-Гладышева наблюдается положительная динамика– актер имеет шансы на выздоровление.

Актриса подчеркнула, что, прежде всего, призывает к помощи актеров и кинематографистов, сообщает StarHit.ru.

Поклонники были ошарашены новостью об инвалидности артиста. В соцсетях они заявили, что не ожидали, что ситуация так плоха. 

"Очень люблю этого артиста, не могу поверить в то, что прочитала... Крепкого здоровья и сил", "А я думал куда он пропал, хороший актёр, дай бог ему здоровья", – пишут люди (орфография и пунктуация сохранены). 

"Утро.ру" сообщало ранее, что  семья актера начала сбор средств на его реабилитацию, надеясь на полноценное выздоровление и возвращение Леонова-Гладышева в профессию, но достаточной суммы получить не удалось. 

Известно, что двойную фамилию Леонов-Гладышев взял после того, как стал известен советским зрителям. Артист не желал, чтобы возникала путаница его имени с легендарным тезкой – Евгением Леоновым.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Даже паспорт не нужен: как мошенники похищают вклады россиян

Сотрудники финансовых организаций могут незаконно вывести средства с "забытых" депозитов

Российские дипломаты требуют от США объяснить заявление о поддержке террористов в Крыму

Один источник проболтался журналистам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей