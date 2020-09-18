Актриса призвала коллег оказать помощь

Елизавета Боярская обратилась к артистам и актерам с просьбой оказать помощь Евгению Леонову-Гладышеву, который остался инвалидом после инцидента двухлетней давности. За свою многолетнюю карьеру он успел прославиться по ролям в сериалах "Место встречи изменить нельзя", "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

В 2018 году актер подвергся жестокому избиению, во время которого упал и получил серьезнейшую черепно-мозговую травму. Ему сделали операцию, долгое время он находился в отделении реанимации. Сейчас артист является инвалидом.

Боярская рассказала, что в актер уже успел пройти несколько реабилитационных курсов. Каждый из них стоит 250 тыс. рублей. Сейчас в состоянии здоровья Леонова-Гладышева наблюдается положительная динамика– актер имеет шансы на выздоровление.

Актриса подчеркнула, что, прежде всего, призывает к помощи актеров и кинематографистов, сообщает StarHit.ru.

Поклонники были ошарашены новостью об инвалидности артиста. В соцсетях они заявили, что не ожидали, что ситуация так плоха.

"Очень люблю этого артиста, не могу поверить в то, что прочитала... Крепкого здоровья и сил", "А я думал куда он пропал, хороший актёр, дай бог ему здоровья", – пишут люди (орфография и пунктуация сохранены).

"Утро.ру" сообщало ранее, что семья актера начала сбор средств на его реабилитацию, надеясь на полноценное выздоровление и возвращение Леонова-Гладышева в профессию, но достаточной суммы получить не удалось.

Известно, что двойную фамилию Леонов-Гладышев взял после того, как стал известен советским зрителям. Артист не желал, чтобы возникала путаница его имени с легендарным тезкой – Евгением Леоновым.