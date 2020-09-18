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Елизавета Боярская обратилась к артистам и актерам с просьбой оказать помощь Евгению Леонову-Гладышеву, который остался инвалидом после инцидента двухлетней давности. За свою многолетнюю карьеру он успел прославиться по ролям в сериалах "Место встречи изменить нельзя", "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".
В 2018 году актер подвергся жестокому избиению, во время которого упал и получил серьезнейшую черепно-мозговую травму. Ему сделали операцию, долгое время он находился в отделении реанимации. Сейчас артист является инвалидом.
Боярская рассказала, что в актер уже успел пройти несколько реабилитационных курсов. Каждый из них стоит 250 тыс. рублей. Сейчас в состоянии здоровья Леонова-Гладышева наблюдается положительная динамика– актер имеет шансы на выздоровление.
Актриса подчеркнула, что, прежде всего, призывает к помощи актеров и кинематографистов, сообщает StarHit.ru.
Поклонники были ошарашены новостью об инвалидности артиста. В соцсетях они заявили, что не ожидали, что ситуация так плоха.
"Очень люблю этого артиста, не могу поверить в то, что прочитала... Крепкого здоровья и сил", "А я думал куда он пропал, хороший актёр, дай бог ему здоровья", – пишут люди (орфография и пунктуация сохранены).
"Утро.ру" сообщало ранее, что семья актера начала сбор средств на его реабилитацию, надеясь на полноценное выздоровление и возвращение Леонова-Гладышева в профессию, но достаточной суммы получить не удалось.
Известно, что двойную фамилию Леонов-Гладышев взял после того, как стал известен советским зрителям. Артист не желал, чтобы возникала путаница его имени с легендарным тезкой – Евгением Леоновым.
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