Девушка славится своими провокационными выходками

В своем инстаграм-аккаунте дочь Ларисы Гузеевой Ольга сделала провокационное заявление. Она сообщила, что и дальше планирует жить на деньги звездной матери.

В "сторис" Ольга выложила свой ответ на отрывок из какого-то телешоу. Голос ведущего за кадром говорит, что у Ольги нет ничего, кроме известной своей быдловатостью матери.

Дочь Ларисы Гузеевой спокойно отреагировала на данное заявление. Она ответила, что с такой внешностью, как у нее, ей можно ничего не иметь. При этом, девушка не посчитала нужным осудить комментатора за то, что он оскорбил звезду "Давай поженимся".

Кокетливо вертясь перед камерой, 20-летняя Ольга продемонстрировала всем свою высокую самооценку.

"Буквально живая богиня" – написала она про себя.

Также Ольга на английском языке заявила, что она и дальше будет сидеть на шее у Ларисы Гузеевой.

"Меня не волнует, что это деньги моей матери. Я останусь богатой и красивой" – с вызовом произнесла она.

Напомним, Ольга появилась в третьем браке Ларисы Гузеевой с Игорем Бухаровым. Также у девушки есть сводный брат Георгий от второго мужа матери.

Недавно появилась информация о том, что Лариса Гузеева рассказала о хамском поступке дочери. Во время обеда Ольга выплюнула в руку матери еду, объяснив это тем, что блюдо не вкусное.