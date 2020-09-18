Татьяна Плаксина стала медитировать прямо на тротуаре

После громкого скандала дочь Любови Успенской переехала в США. Несмотря на это Татьяна Плаксина продолжает удивлять мать странными выходками. Сегодня наследницу "королеву шансона" сняли в Лос-Анджелесе в странном виде: она разгуливала по улице без обуви и медитировала посреди дороги. Снятое очевидцами видео оказалось в распоряжении журналистов.

Татьяну Плаксину заметили две россиянки на бульваре Сансет в США. Девушка, заметив камеру близко подошла к витрине кафе – дочь знаменитости в ней узнали не сразу. "Ходит по улицам и странные вещи гонит", – прокомментировала снимавшая Плаксину.

Затем дочь Успенской босиком уселась на тротуар и принялась медитировать. Обувь 30-летняя Плаксина положила около себя. Девушки, которые увидели наследницу звезды, пришли к выводу, что несчастной она не выглядит: "Ей вообще отлично". Видео появилось в Инстаграм-историях пользовательницы Katrin Melnik. О том, что на опубликованных кадрах действительно Плаксина, пишет Super.ru.

Недавно Любовь Успенская не выдержала очередной провокации дочери и высказала ей свое недовольство. Плаксина же решила предать огласке переписку с матерью, в которой та написала ей несколько гневных сообщений.