Экс-супругу Прилучного убрали из постановки "Авантюристы поневоле", где они играли вместе

Как оказалось, скандальные ситуации вокруг развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного еще не закончились. В этот раз причиной обсуждения стал уход экс-супруги звезды "Мажора" из постановки "Авантюристы поневоле". Теперь вместо Муцениеце на сцену выйдет Мирослава Карпович, которой приписывают роман с Прилучным.

Продюсер спектакля Виталий Гершинков на все обвинения поклонников Агаты заявил, что актриса сама виновата в том, что ее отстранили от участия. Якобы Муцениеце сорвала им спектакль. Для того, чтобы впредь не забывать о времени репетиций и спектаклей, продюсер посоветовал актрисе найти нового директора.

"К сожалению, она не следит за графиком гастролей. И забывает даты, которые ей дают. Жаль, конечно", – объяснил замену Гершинков.

К слову, продюсер добавил, что Мирославу Карпович сама утвердила сама Агата, передает "Московский комсомолец".

Агента Агаты Мариам Андреевскую такие новости только рассмешили. "Это уже не первый раз, когда за свои глобальные промахи продюсеры перекладывают ответственность на меня, а по сути просто никто график не отдал", – поделилась Андреевская.

Ранее Муцениеце откровенно рассказала об обмане Прилучного.