Телеведущая показала кадры с хирургического стола

В конце августа стало известно, что Роза Сябитова попала в больницу. У телеведущей обнаружили опухоль. Накануне звезда опубликовала видеоролик из операционной. Сябитова призналась, что из-за наркоза даже не помнит, как проходила съемка.

В посте артистка рассказала, что последняя операция – не единственная в ее жизни. Два десятилетия назад ей пришлось перенести серьезное хирургическое вмешательство.

"Когда мне удалили желчный пузырь, шрам остался устрашающих размеров", – вспоминает ведущая шоу "Давай поженимся!".

Сябитова также призналась, что не испытывает страха при виде крови. Не боится всероссийская сваха и ложиться под нож хирурга. Но после возвращения домой мобилизация организма проходит, и боль дает о себе знать.

При это знаменитость порадовалась, что живет в век высоких технологий, и теперь огромные шрамы – в прошлом. Последние несколько операций оставили на ее теле небольшие рубцы, которые с легкостью удалось замаскировать татуировкой.

Ранее "Утро.ру" делилось подробностями лечения телесвахи. Некоторое время причину госпитализации Сябитовой держали в тайне. Потом все же выяснилось, что звезде удалили опухоль.