СМИ: Седокова вышла замуж в третий раз

СМИ: Седокова вышла замуж в третий раз
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Новоиспеченные супруги пока скрывают от фанатов радостную новость

Журналистам стало известно, что Анна Седокова – больше не свободная девушка. Певица связала себя узами брака с Янисом Тиммой. 

Об этом сообщил телеграм-канал "Только никому", который опубликовал уникальное фото с торжества. В кадре Седокова и Тимма позируют в свадебных нарядах, нежно смотря друг на друга.

Для этого события артистка выбрала белое платье с корсетом и эффектным декольте в виде сердца. Наряд оказался с длинными кружевными рукавами. Образ звезда дополнила собранными в пучок волосами и фатой. 

Также стало известно, что свадьба состоялась шестого сентября в Барвихе. При этом супруги скромно отметили это торжество в узком семейном кругу – были лишь дети певицы. 

Сами влюбленные никак не комментируют эту информацию. Однако Седокова анонсировала в "Инстаграм", что вместе с баскетболистом посетила шоу Ивана Урганта, которое выйдет в эфир в пятницу. 

Любопытно, что у спортсмена в соцсети есть пост, где на фото он позирует в похожем костюме. Кадры Тимма опубликовал еще 10 сентября. 

О том, что артистка выйдет замуж в третий раз, стало известно летом. Тогда Седокова сама рассказала фанатам, что Тимма сделал ей предложение руки и сердца. Влюбленные встречаются около года. 

Полина ИВАНОВА

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