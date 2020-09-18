Просить подарки до интима: Барановская публично поспорила с Семенович

Просить подарки до интима: Барановская публично поспорила с Семенович
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушки обсудили особенности отношений между мужчинами и женщинами

В своих социальных сетях Анна Семенович любит обсудить вопросы, которые волную женскую часть подписчиц. В этот раз к ней присоединилась ведущая "Мужское/Женское" Юлия Барановская. Знаменитости обсудили правила, которые помогут добиться щедрости от мужчин. 

Экс-солистка "Блестящих" рассказала, что с эфире "Русского радио" девушки обсудили "лайфхаки", которые могут пригодиться в отношениях с мужчинами. Как оказалось, бывшая жена Андрея Аршавина считает, что подарки у мужчин лучше просить до интима, а вот блондинка считает, что нужно делать наоборот. Заодно певица решила поинтересоваться мнением своих подписчиц. 

"Может кто-то намекает на подарок за завтраком. Давайте делиться секретиками под постом, какой метод у тебя", – написала Семенович. 

Оказалось, что данный у прекрасной половины есть свои секреты, которые позволяют им расщедрить ухажеров. "Подарочки просить не нужно. Сами придут и принесут на блюдечке до и после", "Я считаю просить не нужно, захотят подарят, если желания не будет, то и подарок будет не в радость или с негативом или чего-то с ним может случится", "Я никогда не прошу подарки, как-то не умею я это делать, если мужчина действительно мужчина, то ему и говорить ничего не надо", – считают подписчицы артистки. 

Многие также отметили, что девушки замечательно выглядят и даже в чем-то похожи. 

Ранее Юлия Барановская шокировала публику своими откровенными рассуждениями на тему интима. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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