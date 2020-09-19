Супругу 49-летней телеведущей исполнилось 33 года

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров уже 7 лет живут в счастливом браке: много путешествуют, растят дочку и вместе празднуют важные праздники. На этот раз телеведущая показала, как она готовила сюрприз своему возлюбленному в честь дня рождения.

На своей странице в "Инстаграм" блондинка выложила несколько историй, в которых подробно рассказала о подготовке к празднику. Девушка надула шары и нарезала оливье.

"Московское время полпервого ночи. В доме все уснули – мафия просыпается", – шутит Кудрявцева.

Ведущая показала дом, который был полностью украшен шарами. А в качестве угощения Лера решила приготовить возлюбленному не торт, а любимый многими россиянами салат.

Напомним, что для Кудрявцевой это уже третий брак. С хоккеистом Игорем Макаровым они поженились в 2013 году. Девушка ни раз признавалась, что очень любит своего супруга, а большая разница в возрасте только укрепляет их брак. Два года назад телеведущая подарила Макарову дочку Машу, а не так давно сын блондинки сделал ее бабушкой.

К слову, Кудрявцева любит делать сюрпризы для членов своей семьи. Не так давно она отметила 2-летие своей дочки Марии и устроила роскошный праздник для девочки.