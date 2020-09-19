"Оливье нарезала": Кудрявцева раскрыла свой сюрприз ко дню рождения мужа

"Оливье нарезала": Кудрявцева раскрыла свой сюрприз ко дню рождения мужа
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/GlobalLookPress/www.globallookpress.com
Супругу 49-летней телеведущей исполнилось 33 года

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров уже 7 лет живут в счастливом браке: много путешествуют, растят дочку и вместе празднуют важные праздники. На этот раз телеведущая показала, как она готовила сюрприз своему возлюбленному в честь дня рождения. 

На своей странице в "Инстаграм" блондинка выложила несколько историй, в которых подробно рассказала о подготовке к празднику. Девушка надула шары и нарезала оливье. 

"Московское время полпервого ночи. В доме все уснули – мафия просыпается", – шутит Кудрявцева. 

Ведущая показала дом, который был полностью украшен шарами. А в качестве угощения Лера решила приготовить возлюбленному не торт, а любимый многими россиянами салат. 

Напомним, что для Кудрявцевой это уже третий брак. С хоккеистом Игорем Макаровым они поженились в 2013 году. Девушка ни раз признавалась, что очень любит своего супруга, а большая разница в возрасте только укрепляет их брак. Два года назад телеведущая подарила Макарову дочку Машу, а не так давно сын блондинки сделал ее бабушкой. 

К слову, Кудрявцева любит делать сюрпризы для членов своей семьи. Не так давно она отметила 2-летие своей дочки Марии и устроила роскошный праздник для девочки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Украинский журналист предсказал скорый уход Лукашенко

В Киеве увидели метания бацьки и отказ Путина помогать ему силой

Украина испугалась заморозки "Северного потока - 2"

США уничтожат всех, кто нацелен на европейский рынок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей