Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров уже 7 лет живут в счастливом браке: много путешествуют, растят дочку и вместе празднуют важные праздники. На этот раз телеведущая показала, как она готовила сюрприз своему возлюбленному в честь дня рождения.
На своей странице в "Инстаграм" блондинка выложила несколько историй, в которых подробно рассказала о подготовке к празднику. Девушка надула шары и нарезала оливье.
"Московское время полпервого ночи. В доме все уснули – мафия просыпается", – шутит Кудрявцева.
Ведущая показала дом, который был полностью украшен шарами. А в качестве угощения Лера решила приготовить возлюбленному не торт, а любимый многими россиянами салат.
Напомним, что для Кудрявцевой это уже третий брак. С хоккеистом Игорем Макаровым они поженились в 2013 году. Девушка ни раз признавалась, что очень любит своего супруга, а большая разница в возрасте только укрепляет их брак. Два года назад телеведущая подарила Макарову дочку Машу, а не так давно сын блондинки сделал ее бабушкой.
К слову, Кудрявцева любит делать сюрпризы для членов своей семьи. Не так давно она отметила 2-летие своей дочки Марии и устроила роскошный праздник для девочки.
В Киеве увидели метания бацьки и отказ Путина помогать ему силой
США уничтожат всех, кто нацелен на европейский рынок