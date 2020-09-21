"Гоняли по психушкам": дочь Успенской обвинила мать в издевательствах

"Гоняли по психушкам": дочь Успенской обвинила мать в издевательствах
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка рассказала, как родительница смеялась над ней в минуты болезненных приступов

Татьяна Плаксина опубликовала пост, где поведала о том, что ей пришлось перенести. Дочь Любови Успенской пожаловалась на жестокое обращение и моральное давление со стороны родительницы.  

По словам наследницы королевы шансона, ей буквально приходилось "бороться за выживание". Плаксина рассказывает, что подвергалась физическому и моральному насилию. Ее вынудили сделать несколько "ненужных операций", последствия которых потом пришлось исправлять, а еще насильно держали в психиатрических лечебницах.

"Гоняли по ребцентрам и психушкам, где меня закалывали, травили и всячески издевались", – делится мрачными воспоминаниями Татьяна.


Звездная наследница считает, что "голодные волки шоу-бизнеса полностью охватили сознание ее матери". И именно из-за этого ей пришлось перенести столько страданий. Плаксина рассказала, что во время приступов, когда девушке было плохо и не хватало воздуха, ее мама Любовь Успенская только смеялась и не оказывала ей никакой поддержки.

Кстати, недавно Плаксина вновь оказалась в центре скандала. На этот раз дочь Успенской в неадекватном состоянии сняли на видео.

Ольга ФЕДОРОВА

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