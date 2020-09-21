СМИ нашли новые доказательства отношений Абрамовича с Пересильд

СМИ нашли новые доказательства отношений Абрамовича с Пересильд
Роман Абрамович. Фото: Ki Price/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Во время "Кинотавра" избранницу миллиардера сопровождала его охрана

Прошедший "Кинотавр" запомнился не только фильмами, которые были презентованы за время фестиваля. Журналисты внимательно следили за Так, например, СМИ нашли новые доказательства того, что Юлия Пересильд состоит в отношениях с Романом Абрамовичем. 

Российскую актрису, которая не очень любит афишировать свою личную жизнь, часто замечали на "Кинотавре" в сопровождении охраны миллиардера. Секьюрити защищали девушку от пристального внимания СМИ и выполняли все ее пожелания, пишет "Комсомольская правда". Кто-то даже заявил, что пара давно живет вместе. 

Ранее Юлия писала, что подобные заявления СМИ ее только смешат, однако последние слухи о романе пара пока никак не комментирует. 

К слову, слухи о романе Абрамовича и Пересильд ходили и раньше. Ранее пару видели во время премьеры в Большом театре. СМИ также обратили внимание на то, что мужчина вдруг стал частым гостем светских вечеров фонда "Галчонок", в котором Юлия является членом попечительского совета.

Ранее стало известно, что Юлия Пересильд чуть не погибла во время съемок. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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