Пользователи социальной сети отметили, что родственники очень похожи друг на друга

Филипп Киркоров часто делится семейными фотографиями в своих социальных сетях. На этот раз король поп-музыки решил таким образом поздравить своего брата с днем рождения. Певец опубликовал целую серию детских фотографий и растрогал поклонников.

На черно-белом кадре стоят два маленьких мальчика. Братья запечатлены в футболках с белыми воротничками и гольфах. Пользователи социальной сети не сразу поняли, кто из них кто.

"С Днем Рождения, Брат!!! Люблю тебя всем сердцем! Да си ми жив и здрав на много години!" – подписал публикацию Киркоров (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях брат Филиппа Бедросовича – Благой Филипов – ответил на поздравления. Мужчина, который, к слову, тоже является музыкантом, поблагодарил артиста за поздравления. "Очень приятно! Люблю и обнимаю крепко! И много Целувки на Алла и Мартин!!" – ответил брат Киркорова.

Пользователи социальной сети присоединились к поздравлениям. "Филипп, с Днем рождения Вашего брата!!! Вдохновения ему, огромного счастья, здоровья!", "Ой, какие хорошенькие, мальчики!! Присоединяюсь, к теплому, Поздравлению! С Днем Рождения, братика! Крепкого здоровья, Счастья, Благополучия и всего самого доброго!", "Какие славные! С днем рождения брата", – написали в комментариях.

К слову, многие поклонники Киркорова не знали о том, что у их кумира есть брат. Они отметили, что Филипп и Благой очень похожи.

Ранее стало известно, почему Пугачева и Киркоров не общаются уже около года.