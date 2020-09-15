Дело может быть в новой компании певца

Алла Пугачева и Филипп Киркоров были близки даже после развода – поп-король был частым гостем в доме певицы и Максима Галкина. Однако вот уже год как артист не публикует общих снимков с Примадонной, а сама она пропустила день рождения сына бывшего мужа – Мартина. О возможных причинах разлада выяснили журналисты.

Ссора могла произойти из-за того, что Пугачевой не нравится нынешнее окружение Киркорова: певца все чаще замечают с молодыми артистами. "Филипп, к сожалению, сейчас очень любит заигрывать с теми людьми, которые на мой взгляд этого не достойны", – высказался светский журналист Алексей Остудин.

Коллеги певцов же отказываются комментировать ссору: кто-то не знает, в чем же причина разлада, а кто-то просто не хочет потерять доверие звезд. А вот Александр Панайотов и вовсе уверен, что бывшие супруги вскоре помирятся – все-таки не чужие друг другу.

Ранее Киркоров подтвердил, что сейчас они с Пугачевой правда не общаются:

"Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности".

Поп-король добавил: он в курсе, что происходит в жизни Примадонны, и всегда будет готов прийти к ней на помощь в случае беды. Пугачева даже отписалась от бывшего мужа в "Инстаграме", Киркоров же этого делать не стал, пишет "Комсомольская правда".

Ходили слухи, что Примадонна перекрывала кислород артистам, с которыми конфликтовала, передает "Пятый канал". Однако журналисты уверены: певцу опасаться нечего. Об этом однажды говорила и сама Примадонна:

"Ничего я ему не ставлю! Рога наставила один раз и достаточно".

Ранее в Сети появилось редкое фото Киркорова и Пугачевой после застолья.