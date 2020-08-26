Артисты отправились в поездку по Болгарии

Алла Пугачева и Филипп Киркоров устроили застолье во время "свадебного путешествия". Бывших супругов, сидящих рядом на диване, сняли в компании еще двух мужчин. Эксклюзивным кадром поделился фотограф Роман Родин.

По его словам, снимок был сделан 26 лет назад. "Так называемое "свадебное путешествие" в Болгарию на машине", – поделился Родин. Вероятно, поездка состоялась как раз после бракосочетания Пугачевой и Киркорова в 1994 году.

На фотографии Примадонна томно смотрит в камеру, облокотившись на спинку дивана. Рядом сидит ее бывший муж в ярком красном пиджаке. Артистов сняли во время небольшого застолья: перед ними – бутылка шампанского, несколько бокалов и тарелка с фруктами.

"Алла прикорнула после шампанского", "Пугачева таким голодным взглядом смотрит на вас и Киркорова", "Какая милая фотография! Видно, что все у них хорошо! Жаль, что не сложилось", – прокомментировали архивное фото в "Инстаграм" Родина.

Ранее Филипп Киркоров вступился за бывшую жену после слухов о ее соперничестве с покойной Валентиной Легкоступовой.