Король поп-музыки уверен, что никакого соперничества не было

Друзья и коллеги Валентины Легкоступовой продолжают скорбеть и делиться своими воспоминаниями об артистке. В этот раз о дружбе с певицей рассказал Филипп Киркоров, который заодно решил опровергнуть слухи о вражде между Легкоступовой и Примадонной.

Во время "Прямого эфира" с Андреем Малаховым, Филипп Бедросович встал на защиту своей бывшей возлюбленной. Он заявил, что слова о том, что Пугачева стала причиной упадка популярности светловолосой артистки – грязные слухи.

"Хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика", – подытожил певец.

Король поп-музыки также заявил, что хорошо знал Легкоступову и уверен, что никакого соперничества и конфликтов между двумя певицами не было.

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Причиной стала сильная травма головы. За несколько дней до этого артистка впала в кому и так и не пришла в сознание.

Ранее в Сети обсуждали, как Алла Борисовна повлияла на карьеру Легкоступовой.