Киркоров вступился за затравленную Пугачеву после смерти Легкоступовой

Киркоров вступился за затравленную Пугачеву после смерти Легкоступовой
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Король поп-музыки уверен, что никакого соперничества не было

Друзья и коллеги Валентины Легкоступовой продолжают скорбеть и делиться своими воспоминаниями об артистке. В этот раз о дружбе с певицей рассказал Филипп Киркоров, который заодно решил опровергнуть слухи о вражде между Легкоступовой и Примадонной. 

Во время "Прямого эфира" с Андреем Малаховым, Филипп Бедросович встал на защиту своей бывшей возлюбленной. Он заявил, что слова о том, что Пугачева стала причиной упадка популярности светловолосой артистки – грязные слухи. 

"Хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика", – подытожил певец. 

Король поп-музыки также заявил, что хорошо знал Легкоступову и уверен, что никакого соперничества и конфликтов между двумя певицами не было. 

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Причиной стала сильная травма головы. За несколько дней до этого артистка впала в кому и так и не пришла в сознание. 

Ранее в Сети обсуждали, как Алла Борисовна повлияла на карьеру Легкоступовой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отравление Навального: появились последние подробности о его состоянии

О ситуация высказались в Кремле и Лондоне

Эксперт: Лукашенко оказался сильнее Горбачева времен 1991 года

Белорусский лидер не согласился на роль исторического карлика и не испугался массовых протестов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей