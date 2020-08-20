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Друзья и коллеги Валентины Легкоступовой продолжают скорбеть и делиться своими воспоминаниями об артистке. В этот раз о дружбе с певицей рассказал Филипп Киркоров, который заодно решил опровергнуть слухи о вражде между Легкоступовой и Примадонной.
Во время "Прямого эфира" с Андреем Малаховым, Филипп Бедросович встал на защиту своей бывшей возлюбленной. Он заявил, что слова о том, что Пугачева стала причиной упадка популярности светловолосой артистки – грязные слухи.
"Хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика", – подытожил певец.
Король поп-музыки также заявил, что хорошо знал Легкоступову и уверен, что никакого соперничества и конфликтов между двумя певицами не было.
Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Причиной стала сильная травма головы. За несколько дней до этого артистка впала в кому и так и не пришла в сознание.
Ранее в Сети обсуждали, как Алла Борисовна повлияла на карьеру Легкоступовой.
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