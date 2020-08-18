Примадонне не понравилось, что исполнительница хита "Ягода-малина" исполнила ее композицию

Поклонники и коллеги покойной Валентины Легкоступовой делятся своими воспоминаниями о певице. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о непростых отношениях народной артистки с Пугачевой.

В интервью для "Комсомольской правды" музыкальный критик объяснил, что причиной конфликта между двумя певицами могла стать песня Раймонда Паулса "Двое", которая была написана для Пугачевой, но композитор решил "отдать" ее Валентине.

Соседов признался, что Примадонна такой шаг не оценила. "Пугачева взревновала", – подытожил критик.

По его словам, влияние Аллы Борисовны "перекрыло кислород" Легкоступовой. Постепенно число концертов народной артистки стало уменьшаться.

Однако Соседов уверен, что ревность Пугачевой была напрасной, поскольку Легкоступова никогда не смогла бы составить конкуренцию Примадонне.

Сама жена Максима Галкина, вспоминая данную ситуацию, даже не сразу вспомнила фамилию Валентины, передает "ИнфоРеактор".

"Это песня "Двое". Ее, к сожалению, так и не знают толком. Ее спела певица... Как ее фамилия-то... Господи... "Ягода-малина" поет. А, Легкоступова", – небрежно высказалась Алла Борисовна.

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Причиной стала травма головы.

Ранее дочь Валентина Легкоступовой рассказала об угрозах мужа певицы.

