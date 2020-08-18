Женщина утверждает, что Фирсов был в эти моменты пьян

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль заявила, что длительное время не могла связаться с родной матерью – на звонки отвечал ее супруг Юрий Фирсов.

Девушка также отметила, что никаких выводов сделать из этой трагедии не может: на протяжении двух недель Фирсов не давал поговорить семье и близким со своей супругой. Временами она слышала голос матери.

"Но он был такой заторможенный, не могу даже объяснить. И все время она спала", – рассказала дочка артистки.

Анетта добавила, что уважала выбор матери, но даже подумать не могла, что он будет "роковым". Однажды Бриль решила навестить Легкоступову вместе с ее подругой, но не сделала это раньше из-за угроз со стороны Фирсова. Он не пустил дочь к певице.

"В свой адрес я слушала угрозы от Юрия Фирсова. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения", – заявила девушка в эфире "Пусть говорят".

Впрочем, Анетта не исключает, что это, наверное, было не только спиртное: могло быть "что-то еще". А когда ей удалось попасть к маме, она увидела, что у той все тело в синяках. Сама Легкоступова, по ее словам, говорила, что "упала". Ни дочь, ни ее супруг никогда не видели артистку пьяной.

Когда Бриль везла Легкоступову в машине, та была в нормальном состоянии – даже пела. А на следующий день стала жаловаться на сильные головные боли. Лечащий врач заявил, что такое бывает при тяжелом состоянии. Несколько часов спустя медики сообщили Анетте, что ее мать впала в кому.

По словам наследницы, исполнительница хита "Ягода-малина" была настолько очарована своим новоявленным мужем, что стала просить близких не лезть в ее жизнь.

Ранее Юрий Фирсов отверг обвинения в смерти супруги в свой адрес. Тем не менее он винит себя в том, что не настоял, чтобы певица обратилась к врачам.