"Это ад был": Боднарчука частично парализовало после шоу с Пугачевой

"Это ад был": Боднарчука частично парализовало после шоу с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подготовка к грандиозному мероприятию Примадонны оказалась слишком тяжелой

Публике раскрыли детали произошедшего после концертов Аллы Пугачевой, которые долгое время были неизвестны.

У режиссера Олега Боднарчука после подготовки знаменитого шоу Примадонны "Рождественские встречи" серьезно сдали нервы. Сначала у него из-за срыва отнялась нога, а после ему и вовсе пришлось две недели лежать в психиатрической лечебнице.

Неизвестные подробности журналистам раскрыл хореограф и наставник шоу "Танцы" Мигель. По его словам, над шоу в 2012 году работали двое режиссеров. Одним из них был Олег Бондарчук. Обстановка была весьма напряженной, "это ад был", рассказал Мигель. Из-за этого у Олега и пошатнулось здоровье. О карьере режиссера Бондарчук после этого решил забыть.

Когда мужчина восстановился, он выбрал другое направление для работы и стал продюсером. Правда, позже он все же вернулся к режиссуре, однако снимать сам не рвется,сообщил хореограф в беседе с порталом "Вокруг ТВ".

Еще об одном случае, связанном с Аллой Борисовной, недавно рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. После трагической смерти певицы Валентины Легкоступовой, которая потрясла ее поклонников и близких, он вспомнил, как Пугачева якобы обозлилась на исполнительницу хита "Ягода-малина" из-за песни.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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